WWE: Come si è conclusa la sfida tra Big Show e Randy Orton? Scopriamolo

Mentre continua la saga di WWE incentrata su Rey Mysteryo, anche gli altri atleti della federazione sono impegnati in una serie di match importanti. Tra di loro troviamo anche l'incontro tra Big Show e Randy Orton.

Continuano le sfide tra Randy Orton e le leggende del wrestling. Questa volta è toccato a Big Show affrontare "The Viper". In un primo momento sembrava che la sfida stesse volgendo al peggio per Randy Orton, quando un calcolo errato di Big Show ha portato in vantaggio The Viper, che ha subito colto l'occasione per concludere il match con il suo celebre "Punt Kick", vincendo così la sfida. Non si è arrestata la serie di successi di Randy Orton, che secondo i fan del wrestling è ora pronto per affrontare Drew McIntyre per il titolo di campione della WWE.

In calce alla notizia trovate un tweet condiviso dall'account ufficiale della federazione, che ci permette di vedere i momenti finali della sfida tra Big Show e Randy Orton. Come si poteva immaginare il messaggio ha riscosso un grande successo, inoltre nei commenti i vari utenti della piattaforma social hanno condiviso i loro momenti preferiti della sfida. Se siete interessati a scoprire di più sull'infortunio di Rey Mysteryo, vi segnaliamo l'aggiornamento sulle condizioni di salute dell'atleta della WWE.