WWE, ecco come è nata la Caterpillar Move di Otis: "nessuna ragazza voleva ballare con me"

Ammettiamolo, le mosse finali dei lottatori sono il piatto forte del wrestling e il pubblico della WWE è sempre pronto ad andare in visibilio quando arriva il momento di mettere la parola fine ad un incontro in maniera rocambolesca.

Ogni wrestler ha la sua e nel corso della storia ne abbiamo viste di tutti i colori: dall'acrobatica 619 di Rey Mysterio alla definitiva Batista Bomb. Otis si è però inventato qualcosa di veramente particolare, e nei suoi molti incontri possiamo vederlo avvicinarsi all'avversario sofferente come se fosse un bruco, per poi infliggergli il colpo di grazia, come è possibile vedere nel video allegato al minuto 2:20.

L'origine di questa mossa risale addirittura al periodo in cui Otis andava alle elementari, come ha rivelato a Digital Spy: "Ero ad un ballo scolastico alle elementari. Nessuna ragazza voleva ballare con me, quindi dovevo conquistarmi la folla con le mie mosse. Ho iniziato a scuotere i fianchi e ho continuato a farlo finché tutti non guardavano. Si è formato un cerchio, come quelli in cui tutti ti guardano e cercano di capire. Ed è allora che mi sono lasciato cadere. Bam! Il pavimento era un po' più rigido rispetto al ring, ma tutti mi hanno dato il loro amore per quella mossa, quindi ho semplicemente continuato a farla. Quindi ora ho sempre le costole doloranti dopo aver partecipato ai matrimoni".

In effetti dev'essere uno spettacolo invitare un personaggio del genere al proprio matrimonio e vederlo dimenarsi a terra come un lombrico. Nonostante i licenziamenti dalla WWE, alcuni lottatori continuano ad essere pagati molto, come si può leggere nella lista dei wrestler più pagati.