WWE, come procede il recupero di Triple H? 'Non sappiamo quando tornerà'

All'inizio di settembre la WWE aveva dato la notizia di un intervento al cuore per Triple H, in seguito a un malore dovuto a un problema genetico. Pochi giorni dopo, il wrestler aveva scritto su Twitter per ringraziare i fan per il sostegno, e per annunciare che il suo recupero procedeva alla grande. "Ci vediamo presto" concludeva.

Da allora, però non ci sono stati molti altri aggiornamenti sulla salute di Triple H (all'anagrafe Paul Michael Levesque). In un recente video, "The Game" è stato avvistato mentre era in visita, insieme ad altri dirigenti, al nuovo quartier generale della WWE.

A fornire qualche novità sulle sue condizioni è così il giornalista Dave Meltzer del Wrestling Observer, e non si tratta di aggiornamenti particolarmente positivi. "Vince McMahon e altri dirigenti erano lì, stanno trasferendo gli uffici in un nuovo edificio e lui era lì a controllare lo stato dei lavori" ha detto in occasione del Main Event di domenica scorsa. "Ma non sta praticamente seguendo le operazioni giorno per giorno. La sua situazione, senza entrare nei dettagli, era molto seria. [...] Va in giro e può parlare con la gente, ma quello che faceva era molto stressante. Non so quando tornerà."

I fan delusi per l'assenza di The Rock alle Survivor Series di quest'anno, dunque, dovranno pazientare ancora per il ritorno di Triple H nella WWE.