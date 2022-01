WWE, come sta Sasha Banks? Gli ultimi aggiornamenti sul suo infortunio

Sasha Banks, durante un live show della WWE, ha subito un brutto infortunio in un match per il titolo con Charlotte Flair. Banks sarebbe atterrata goffamente dopo aver ricevuto un over the knee backbreaker e si sarebbe infortunata ad una gamba.

Banks aveva rassicurato i fan su Twitter dopo il match: “Sto bene. Grazie come sempre per il vostro amore” ha scritto la star, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia. Tuttavia Mike Johnson di PWINsider.com riferisce: "Lunedì scorso a Raw si diceva che Sasha Banks avesse a che fare con una slogatura della gamba, una volta terminato il suo match con Charlotte Flair a Fayetteville, NC. Mentre subiva una over the knee backbreaker, la gamba sinistra della Banks si è piantata in modo strano appena ha subito il colpo e ha colpito il tappeto."

L’infortunio non sembra niente di serio anche se probabilmente occorrerà un po’ di tempo per riprendersi. Banks è approdata in The Mandalorian nei panni di Koska Reeves ma The Boss ha rivelato in un'intervista con Bleacher Report lo scorso anno che non sarebbe tornata per la terza stagione di The Mandalorian.



"Prima di tutto, grazie, ma non sarò nella prossima stagione", ha detto Banks. "Ma è stato incredibile essere in The Mandalorian, in un franchise così grande e così amato, basta guardare l'accoglienza dei fan al di fuori dell'universo WWE. È stata la sensazione migliore di tutti i tempi. Mi sentivo come se fossi in una galassia così lontana, mi sentivo come se fossi su un pianeta diverso. È qualcosa che porterò sempre con me", ha aggiunto.