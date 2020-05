WWE, il comico Tom Segura insulta i fan del wrestling: 'E' uno show per idioti'

E' esplosa una bomba nel mondo del wrestling: poche ore fa, il comico Tom Segura, famoso per lo show radiofonico "Your Mom's House", insieme alla compagna Christina Pazsitzky, hanno preso di mira i fan del wrestling in uno dei loro ultimi podcast del programma.

Durante il loro podcast, infatti, Segura non si è limitato a denigrare la WWE ed il mondo del wrestling, ma l'offesa maggiore è stata rivolta contro chi il wrestling lo segue da sempre: "E' lo sport più stupido che esista, e se tu sei uno di quelli che dice che non è tutto falso, allora sei un idiota. Non sono veri combattimenti, sono solo acrobazie, è tutto finto!"

Christina Pazsitzky rincara la dose comparando il wrestling alle Olimpiadi Speciali dopo aver assistito ad un main event, dicendo che "è stato abbastanza divertente, come lo sono le Olimpiadi Speciali, ti diverti, ma lo sai che non è una cosa vera, non c'è davvero competizione", un commento che ha dell'agghiacciante.

Per finire lo speaker radiofonico ha paragonato i fan del wrestling ai terrapiattisti e agli anti-vaxxer, meritevoli di essere spazzati via dalla Terra, e stilando addirittura una lista delle priorità di queste eliminazioni definitive.

Chi lavora nel mondo del wrestling sa quanto è duro il proprio mestiere, come Sonya Deville che racconta la fatica del wrestling,e si è sollevato ovviamente un polverone gigantesco su tutta la faccenda, e molti si sono offesi delle accuse così pesanti rivolte ad una categoria di pubblico tanto vasta, e soprattutto, in maniera del tutto immotivata e gratuita. E anche le amicizie non mancano nell'ecosistema WWE, come l'amicizia tra Fred Savage e Andre the Giant.