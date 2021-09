WWE, confermato il ritorno di Edge sul ring: ecco quando avverrà

Edge è stato sicuramente uno dei protagonisti del Friday Night Smackdown dell'ultimo anno, riuscendo nella clamorosa impresa di vincere la Royal Rumble, scontrandosi poi con tutti i campioni mondiali dei principali roaster per decidere chi sarebbe stato il suo sfidante a Wrestlemania.

In questo evento è stato poi brutalmente sconfitto da Roman Reign e sebbene molti pensavano che non sarebbe tornato sul ring per diversi mesi, Edge ha sconvolto tutti annunciando un suo prossimo ritorno. Bisognerà attendere meno del previsto e come annunciato dallo stesso wrestler sui suoi profili social, il suo ritorno avverrà già nella prossima settimana.

Intanto il mondo del wrestilng è sconvolto da alcune accuse di molestie sessuali mosse a Rick Flair. Una hostess sostiene infatti che il wrestler le abbia fatto delle avance sul volo di ritorno negli Stati Uniti della World Wrestling Federation in seguito al tour europeo Insurrextion del 2002. Flair si sarebbe aggirato nel corridoio dell'aereo completamente nudo, disturbando i presenti e in particolare l'assistente di volo.

La situazione per il momento è ancora poco chiara. Rob Van Dam ha dichiarato di non aver mai mosso accuse contro Flair, tentando di chiamarsi fuori dalla questione e sottolineando come le sue parole siano state manipolate. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.