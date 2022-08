WWE, continuano le investigazioni su Vince McMahon: pagamenti nascosti per 19,6 milioni

Solo poche settimane fa Vince McMahon si è dimesso da CEO della WWE in seguito agli scandali sessuali che lo hanno coinvolto. Tuttavia le investigazioni sui pagamenti personali che ha effettuato quando era ancora al vertice dell'azienda proseguono, e rivelano nuovi dettagli: sembra che le cifre spese da McMahon siano superiori a quelle stimate.

Il mese scorso, la società di intrattenimento di wrestling ha annunciato che avrebbe rivisto i suoi rendiconti finanziari risalenti al 2019 per contabilizzare $ 14,6 milioni di "alcuni pagamenti" che non sono stati registrati come spese. Secondo alcune speculazioni, il CEO dell'azienda avrebbe utilizzato i soldi per comprare il silenzio di alcune donne di cui aveva abusato.

La WWE aveva precedentemente rivelato che avrebbe pubblicato i rendiconti finanziari degli anni passati rivisti, che contabilizzavano i pagamenti personali di McMahon entro il 9 Agosto. Tuttavia le informazioni che erano venute alla luce su ulteriori $ 5 milioni che il CEO avrebbe pagato nel periodo tra il 2007 e il 2009, lo rendevano impossibile. Questa cifra ha portato i suoi noti pagamenti off-the-book a un totale di 19,6 milioni di dollari.

Ora, mentre l'inchiesta è ancora in corso, McMahon lascia le redini alla figlia Stephanie McMahon, mentre lui resta come azionista con una partecipazione di controllo nella WWE. Scoprite con noi i vari scandali che hanno coinvolto McMahon.