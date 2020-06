WWE, ecco cosa ha fatto infuriare Zack Ryder dopo il licenziamento

Come molti altri wrestler, anche Zack Ryder è stato licenziato dalla WWE lo scorso aprile. Nei giorni scorsi, il lottatore ha raccontato nel corso del podcast The Major Wrestling Figures un retroscena risalente a poco tempo dopo, un episodio che lo ha mandato su tutte le furie.

Zack Ryder (vero nome Matt Cardona) ha rivelato che la sua fidanzata Chelsea Green è stata contattata dalla WWE, che le ha fatto una richiesta particolare.

"Sono seduto a bordo piscina con Chelsea" ha raccontato, "e lei aveva un'aria strana. Guardava il suo cellulare e io le ho detto: Baby, che succede? E lei: Uh, qualcuno della WWE mi ha chiesto se Otis, Mandy Rose e una troupe televisiva possono venire qui per girare una scena in piscina per SmackDown."

Inutile dire che il wrestler non l'ha presa benissimo. "Tremavo dalla rabbia. Tremavo. Mi avete licenziato, e volete usare anche la mia piscina? Ho scritto un tweet, a volte mi dico: Non premere Invio. Era proprio un tweet da Non premere Invio" ha aggiunto ridendo. "Ero incazzato. Il fatto è che non l'hanno nemmeno chiesto a me, l'hanno chiesto a lei!"

Come si può facilmente immaginare, il permesso non è stato accordato e la WWE ha dovuto ripiegare su un'altra piscina.

Per altri approfondimenti sul mondo del wrestling, dai un'occhiata a Velveteen Dream vestito come Negan di The Walking Dead.