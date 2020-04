WWE costretta a tagliare, anche Gallows e Anderson tra i licenziati

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio, neanche troppo lentamente, ogni aspetto dell'industria dell'intrattenimento: dallo sport al cinema fino alle produzioni televisive, tutti i colossi dello spettacolo stanno cadendo sotto i colpi dell'emergenza. La WWE, ovviamente, non fa eccezione.

La federazione ha infatti deciso di cercare di tamponare i danni subiti dall'emergenza tagliando sul monte stipendi dei propri atleti, arrivando anche a prendere decisioni piuttosto dolorose come il licenziamento di alcuni wrestler anche molto amati.

Della lista degli epurati fa parte gente come Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), Luke Gallows (Drew Hankinson), Eric Young (Jeremy Fritz), EC3 (Michael Hutter) e Lio Rush (Lionel Green): a spiccare è soprattutto la storica coppia Gallows e Anderson, ex-campioni di coppia e visti più volte a Raw.

L'intento di WWE, secondo i rumor che stanno circolando in queste ultime ore, sarebbe quello di tagliare fino ad un terzo le spese relative al proprio organico: se ciò fosse vero significherebbe che altri licenziamenti o riduzioni di stipendi sarebbero in arrivo a breve per i wrestler sotto contratto con la federazione.

A proposito di wrestling, intanto, recentemente The Undertaker ha svelato i suoi quattro match WWE preferiti. Si fa sempre più probabile, invece, l'addio di John Cena alla WWE.