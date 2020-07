WWE, crollano gli ascolti: SmackDown firma il peggior rating su FOX

È stato un venerdì sera piuttosto negativo quello della WWE, con SmackDown che ha firmato una delle peggiori prestazioni dell'ultimo periodo in termini di ascolti. Lo show era riuscito a mantenere una media intorno ai 2 milioni di spettatori, ma durante l'ultima trasmissione non è riuscito a superare gli 1.8 milioni.

Secondo i dati riportati da Showbuzz Daily (via Comicbook.com), infatti, il 3 luglio SmackDown ha raccolto una media di spettatori di 1.777 milioni (1.797 la prima ora, 1.756 la seconda), ottenendo dunque un calo significativo rispetto ai 2.174 della settimana precedente.

Nell'area demografica che comprende gli spettatori di 18-49 anni, lo show ha raggiunto un rating dello 0.40, il più basso da quando va in onda su FOX. C'è però da dire che parte del calo è dovuta al weekend dell'Independence Day, che si è fatto sentire nella maggior parte delle programmazioni.

Per quanto riguarda gli spettatori, SmackDown è finito al nono posto dei programmi più visti della serata dopo Shark Tank, 20/20, Dick Van Dyke Show - Now in Living Color, Magnum P.I., Blue Bloods, The World of Dance, The Wall, e Dateline NBC. Nella fascia di età 18-34 ha invece ottenuto il secondo posto, dietro solo a Dateline NBC.

