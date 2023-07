WWE: Darren 'Droz' Drozdov è scomparso a soli 54 anni

Riportiamo il triste annuncio della scomparsa di Darren Drozdov, superstar della WWE conosciuto come Droz e passato a miglior vita all’età di 54 anni. Ex giocatore di football nella NFL, Drozdov aveva dovuto chiudere precocemente la sua carriera nel wrestling per un infortunio che lo aveva lasciato paralizzato nella parte inferiore del corpo.

Dopo aver parlato, della vicenda Vince McMahon e delle indagini a suo carico come ex-CEO della WWE, torniamo a parlare della lega di wrestling per dare la notizia della morte di Droz.

La famiglia ha rilasciato un comunicato in cui ha ringraziato Darren per la sua fede nell’umanità e tutti i fan, i compagni di squadra, i colleghi e gli amici per il supporto e l’amore dimostratogli nel corso degli anni.

Queste le parole del comunicato: “Abbiamo vissuto questo viaggio con lui negli ultimi 24 anni. Siamo sempre stati presenti tanto nei momenti belli quanto in quelli brutti e gli abbiamo dato il nostro amore incondizionato. Vorremmo estendere il nostro più profondo ringraziamento a tuti. A tutti i suoi fan, compagni di squadra, colleghi e amici per tutto l’amore e il sostegno che ha ricevuto nel corso degli anni. Tutti voi gli avete dato un senso, uno scopo e qualcosa per cui vivere. Amava ognuno di voi e custodiva le conversazioni, le note e le lettere che riceveva. La sua fede nell’umanità non ha mai vacillato, quindi sappiate che per tutto l’amore che gli avete dimostrato, lui vi ha ricambiato”.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Darren ‘Droz’ Drozdov.