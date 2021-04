WWE, Dave Bautista categorico su un suo ritorno: 'Non accadrà mai'

Dave Bautista è ormai un affermato attore di Hollywood, proprio come i colleghi Dwayne "The Rock" Johnson e John Cena. Ma mentre i primi tornano e sono tornati volentieri nel ring anche dopo il debutto sul grande schermo, lui non ci pensa proprio a voler tornare in WWE.

Non rivedremo Batista in WWE, questo è poco ma sicuro.

L'attore de I Guardiani della Galassia e Army of the Dead ci ha tenuto a ribadire il concetto durante un panel della Justice Con, quando il presentatore ha chiesto se avremmo visto ancora delle Batista Bomb nel prossimo futuro: "Non lo dire amico. La gente altrimenti ci crede e inizia a dire 'Sta tornando'. Non è così" ha risposto subito Bautista.

"È difficile convincere le persone che mi sono davvero ritirato. Non avete idea di quanto sia complicato discuterne ogni volta. Questo perché nel wrestling professionistico, quando un lottatore si ritira quasi mai si ritira per davvero. Si ritirano per modo di dire. Perché alla fine, se l'assegno è buono, o l'evento è davvero importante, non ci vuol niente a tornare. Ma per me non è così" e ha concluso "Ho chiuso con il wrestling, ho potuto farlo come ho voluto, e nulla lo cambierà".

Beh, i fan del lottatore non potranno fare altro che rassegnarsi all'idea, ma i fan dell'attore potranno essere decisamente più entusiasti dopo queste dichiarazioni, perché questo vuol dire tanti altri progetti cinematografici all'orizzonte per il loro beniamino.