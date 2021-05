WWE, Dave Bautista irritato da un match del Monday Night: ecco le sue parole

Nonostante Dave Bautista abbia chiarito da tempo di aver chiuso definitivamente il suo rapporto con la WWE, ciò non gli impedisce di essere uno spettatore attivo e un fan del wrestling, di cui è stato una delle più grandi icone degli ultimi decenni. Pochi giorni fa Bautista ha commentato con irritazione il risultato dell'ultimo Monday Night.

"Sul serio? Fate fuori Asuka" ha commentato con veemenza Bautista. L'ex wrestler si è ritirato dalla WWE dopo un match con Triple H a WrestleMania 35.

Nonostante alcune speculazioni sul suo ritorno, Dave Bautista ha confermato che non sarebbe tornato nella WWE.



"Davvero è così difficile convincere le persone che sono effettivamente in pensione. Non avete idea di quanto sia dura questa discussione. Quando i lottatori professionisti vanno in pensione, non si ritirano davvero. In un certo senso, si ritirano. Ma, sapete, quando lo stipendio è abbastanza grande o l'evento è abbastanza grande, escono dalla pensione. Non è così per me. Sono uscito dall'attività come da un libro di fiabe, non tornerei mai indietro. Ho appena finito, amico" ha dichiarato Bautista.

Bautista ha iniziato una proficua carriera nel mondo del cinema, interpretando Drax il Distruttore in Guardiani della Galassia e partecipando anche al sequel di Blade Runner, diretto da Denis Villeneuve.



Nonostante abbia iniziato un percorso nel cinema come altri suoi ex colleghi, Dave Bautista ha chiesto di non essere paragonato a Dwayne Johnson e John Cena.