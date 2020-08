WWE: Dominik Mysterio è fiero delle ferite causate da Seth Rollins

Si torna a parlare del figlio di Rey Mysterio: dopo l'annuncio del nome che userà negli scontri della WWE, Dominik ha parlato con i giornalisti della sua prima esperienza sul ring.

In attesa del suo primo match ufficiale, che avverrà durante il Summerslam e che ci mostrerà la sfida tra Prince Mysterio e Seth Rollins, Dominik ha già subito delle ferite causate da uno scontro con Rollins e Murphy: i due infatti hanno deciso di colpirlo con degli shinai, spade di legno tipiche del kendo. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti della WWE il figlio di Rey Mysterio: "Sono stato educato all'antica, quindi sono fiero di queste mie ferite. La dice lunga sulla mia resistenza il fatto che sono salito sul ring e sono stato battuto, ma poi sono risalito e ho affrontato alla pari i miei avversari".

Sembra quindi che questa esperienza non abbia spaventato il giovane atleta, che è pronto a raccogliere l'eredità del padre. Non resta che aspettare di vedere il Summerslam per scoprire come si comporterà nel suo primo match, che lo vedrà affrontare il rivale Seth Rollins. In calce alla notizia è presente anche il video integrale dell'intervista a Dominik, in cui è possibile assistere anche all'evento che gli ha procurato diverse ferite sulla schiena.

Come avete letto in una notizia precedente, anche Sasha Banks e Bayley si sfideranno durante l'evento della WWE.