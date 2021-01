WWE: Drew McIntyre, guarito dal COVID-19, tornerà presto sui ring di Raw

Il famoso atleta della WWE era risultato positivo al COVID-19, nelle scorse ore comunque Drew McIntyre ha condiviso un aggiornamento riguardo il suo stato di salute, dichiarando di essere pronto a tornare a breve sui ring di Raw.

In calce alla notizia trovate un tweet condiviso dall'account ufficiale della WWE, in cui è presente un filmato con protagonista Drew McIntyre. L'atleta ha quindi parlato principalmente del suo futuro match contro Goldberg, i due infatti si sfideranno durante la prossima Royal Rumble, Drew McIntyre quindi ha voluto avvertire il suo avversario di prepararsi a scontrarsi contro di lui. Inoltre, dopo che era stato dichiarato positivo al Coronavirus, Drew McIntyre è pronto a tornare in azione, dopo aver passato da asintomatico una settimana in isolamento.

È stato annunciato infatti che il wrestler ritornerà sul ring di WWE Raw lunedì prossimo, anche se ancora non sono stati rivelati i dettagli riguardo il suo rientro. I fan hanno accolto con entusiasmo questa notizia, non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire come si evolverà la vicenda dei due wrestler.

