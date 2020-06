WWE, Drew McIntyre vuole distruggere Bobby Lashley

Il campione della WWE Drew McIntyre dovrà affrontare il sempre letale Bobby Lashley durante il Blackclash di questa sera. Un incontro accesissimo, che promette di certo grande spettacolo. Intervenuto ai microfoni di ComicBook ha parlato di questo e molto altro.

"Io e Bobby Lashley, siamo entrambi in posizioni molto simili. Siamo stati con la società e poi l'abbiamo lasciata. Siamo stati in grado comunque di avere un grande successo, ma non nell'evento principale come abbiamo visto fare a molte altre persone. Io stavo mostrando la mia vera personalità, raccontando la mia vera storia e provando a non essere così arrabbiato tutto il tempo, nonostante lo sia stato per più di due anni. Quando mi sono rilassato un po', le cose hanno iniziato a funzionare per me. Ho acquisito grande seguito".

"Non so se per per Lashley sarebbe lo stesso mostrarsi così tanto. Non credo che l'intero triangolo amoroso, roba da soap opera fosse davvero lui", ha detto McIntyre. "Alla WWE, abbiamo qualcosa per tutti. Abbiamo alcune trame fuori dagli schemi e che appartengono allo show. Siamo un vero spettacolo di varietà, ma credo che Bobby Lashley dovrebbe essere quello che è, ed è un assassino, chiaro e semplice. Se hai visto il suo record MMA è piuttosto stellare. È legittimamente una delle superstar più pericolose della WWE. A volte potrebbe essere un po' noioso con le sue esibizioni al microfono, ma non è questo il suo problema. Non è questo il suo talento. Il suo talento è quello di fare danni in quel ring. Ora lavora fianco a fianco con MVP, che sembra essere uno dei più talentuosi oratori della WWE, ma anche un ex superstar, un ragazzo grosso. Quindi non sono solo contro Lashley questa domenica, sono anche contro MVP. Sono essenzialmente due contro uno".



Inoltre il grande wrestler ha mostrato al pubblico il suo lato più tenero parlando del suo gattino di nome Piper: "Avevo già un gatto di nome Hunter, ora la famiglia si è allargata con Piper. Sono animali noti per la loro intelligenza. Li amo molto".

Il wrestling è molto cambiato in questi ultimi mesi, mancano soprattutto i fan dal vivo nella WWE. Intanto buone notizie arrivano fuori dal ring, Bobby Fulton è guarito dal cancro.