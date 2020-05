WWE, Dwayne Johnson racconta il punto più basso della sua carriera: ecco qual è

Prima di diventare una delle star più acclamate e seguite di Hollywood, Dwayne Johnson era già molto noto ai fan della WWE come The Rock, considerato uno dei lottatori più importanti della storia del wrestling.

Tuttavia quel successo e quella fama The Rock ha dovuto guadagnarsele, affrontando quelli che lui stesso considera dei "punti davvero bassi" della sua carriera. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Johnson ha commentato gli alti e bassi della sua vita professionale in WWE, dichiarando:

"Il mio punto più basso è iniziato dopo circa sei mesi dal mio arrivo nella WWE", ha ammesso Johnson. "Sono arrivato come un treno deragliato dai binari. Ero un giovane novellino, avevo la faccia di un bimbo appena uscito dall'Università di Miami. Ero sfacciato, dicevo stronzate. Sono arrivato alla WWE e ho avuto un'enorme opportunità. Il mia primo match per la compagnia è stato al Madison Square Garden, col tutto esaurito. Erano le Survivor Series, e la compagnia deciso che avrei vinto. E perché ciò accadesse, non solo dovevano avere una grande fiducia in me, ma anche lo spogliatoio doveva crederci. Ho dovuto guadagnarmi il rispetto di tutti i miei compagni lottatori, da The Undertaker a Triple H a Stone Cold Steve Austin".

E proprio quest'ultimo gli avrebbe rovinato la festa:

"Ma all'epoca i fan volevano Stone Cold Steve Austin. Io rappresentavo tutto ciò che non piaceva del wrestling in quel periodo e i fan mi presero di mira. Hanno iniziato a cantare: 'Rock fa schifo' in ogni arena in cui andavo. E' stato difficile per me, come potete immaginare. E tutto è culminato in WrestleMania, il mio primo WrestleMania come campione intercontinentale", ha continuato Johnson. "Ho lottato con The Sultan e 15.000 persone a Chicago hanno cantato 'Rock Sucks'. La compagnia alla fine ha deciso di togliermi la cintura."

