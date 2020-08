WWE, Dwayne Johnson sceglie la sua versione di The Rock preferita: ecco qual è

Nel corso del tempo lo stile di The Rock ha subito varie trasformazioni, relative alle varie epoche della WWE. Chi meglio dello stesso Dwayne Johnson potrebbe scegliere la migliore?

L'account della WWE ha voluto lanciare il simpatico sondaggio rivolto ai fan su Twitter, e tra le varie alternative troviamo un The Rock con una folta criniera, intento ad esibire il titolo appena vinto; un The Rock con dello stile da vendere, dotato di occhiali da sole e camicia aperta, un The Rock chitarrista e infine un The Rock più roccioso che mai, ormai arrivato alla sua evoluzione finale dopo anni di allenamenti e film milionari.

La cosa bella è che lo stesso Johnson ha risposto al post, scegliendo un'opzione non contemplata: "Fanny Pack Rock" (The Rock con marsupio). Il simpatico riferimento è all'outfit esibito dal futuro wrestler quando era poco più che adolescente: maglia nera a collo alto, collana, jeans e un orribile marsupio marrone. La foto che lo ritrae in queste condizioni ha fatto il giro del mondo, diventando un vero e proprio meme negli scorsi anni, tanto che molti fan dell'attore hanno deciso di farne un cosplay.

Johnson ha spesso scherzato sul suo look giovanile, fonte di prese in giro persino tra i suoi colleghi, e anche stavolta non si smentisce, dando prova di una certa autoironia. Potete dare uno sguardo alle foto qui sotto: quale è il vostro The Rock preferito?

Intanto l'attore è sul set di Red Notice ed ha appena salvato la XFL comprandola per 15 milioni.