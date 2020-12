WWE: Ecco i momenti del 2020 che hanno sconvolto il mondo del wrestling

Sono state rivelate le star che parteciperanno al Raw Legends Night della WWE, nel frattempo ecco un breve elenco dei momenti più importanti per il mondo del wrestling che sono andati in onda nel corso del 2020.

Nonostante la pandemia di Coronavirus, i fan hanno potuto vedere diversi momenti che hanno sconvolto il mondo della WWE. Uno dei più importanti è stato l'annuncio del ritiro di Undertaker, atleta che ha scelto di non esibirsi più sui palchi del wrestling. Nel corso dei mesi del 2020 non abbiamo detto addio solo ad Undertaker: anche i New Day hanno deciso di sciogliersi, preferendo concentrarsi sulla loro carriera solista.

Il match tra Rey Mysterio e Seth Rollins si è concluso in un modo molto particolare: l'avversario del celebre atleta californiano ha infatti ferito gravemente l'occhio di Rey Mysterio, dando vita ad una storyline in cui era protagonista anche il figlio di Rey, deciso a vendicare il padre per questo danno. A stupire, in positivo, è stato anche l'annuncio di Becky Lynch, che ha fatto sapere di essere incinta.

Molti poi hanno accolto con entusiasmo il video in cui Roman Reigns ha dichiarato di essere pronto a tornare sul ring, dopo la malattia che l'aveva costretto a ritirarsi dalle scene. Infine nel 2020 la federazione ha anche presentato per la prima volta il Thunderdome, palco creato in occasione della pandemia di Coronavirus. Per concludere vi segnaliamo la notizia del litigio tra due celebri personaggi della WWE.