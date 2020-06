WWE, Edge carico per il match con Randy Orton: 'Daremo tutto'

Questa notte al Performance Theatre di Orlando si terrà Backlash, il match che metterà di fronte Edge e Randy Orton promosso dalla WWE come "il più grande incontro di wrestling di sempre."

Tornato sul ring lo scorso gennaio dopo 9 anni di assenza, Edge si prepara dunque al suo primo incontro "di puro wrestling" dal suo ultimo infortunio, e per l'occasione ha voluto alimentare l'attesa con un importante messaggio rivolto ai fan.

"Sappiate solo che quando guarderete Backlash, troverete due uomini, due professionisti, due WRESTLERS, che daranno TUTTO quello che avranno quella notte" ha scritto il wrestler (via Comicbook.com). "Contro il mio più forte avversario. Contro il mio più grande avversario. Sarà 'IL MIGLIORE INCONTRO DI SEMPRE'? È soggettivo. Non posso preoccuparmene. Ma ne uscirò orgoglioso sapendo di essere rimasto sul ring per raccontare questa storia. E spero di offrire a tutti voi una piccolola pausa da ciò che sta accadendo nel mondo."

Edge ha poi richiamato gli utenti che hanno preso troppo sul serio le sua battute sull'incontro: "Ok gente, in caso qualcuno abbia preso i miei tweet seriamente (in qualche modo qualcuno lo ha fatto), mi stavo solo divertendo e sfogando in quello che è stato un mese molto impegnativo. Sento molta pressione su di me. Per esibirmi. Per dimostrare a me stesso che posso ancora esibirmi al livello che voglio e mi aspetto. Per dare ai fan qualcosa per cui divertirsi e di cui discutere. Per dargli la stessa sensazione che provo guardando i match di Breth Hart. È un grosso compito."

