WWE, Edge sulla rivalità con Randy Orton: 'nessuno meglio di lui'

Mentre si parla ancora dei licenziamenti delle star WWE, il wrestler Edge si prepara al suo ritorno sul ring, indicando i motivi dietro la sua scelta di riprendere con una sfida contro il suo rivale Randy Orton.

Edge ha partecipato ad un episodio di WWE Backstage, durante il collegamento video, che trovate in calce alla notizia, condiviso dall'account Twitter @WWEonFOX, ha risposto alle domande dei conduttori, in particolare ha svelato perché ha deciso di affrontare Randy Orton come primo avversario: "Quando si impegna in qualcosa non c'è nessuno meglio di lui, ne sono sicuro. Sapevo che si sarebbe appassionato subito a questa cosa, quando Randy è motivato e si mette d'impegno, i promo, il resto dei lavori, tutto diventa molto meglio. Riesce a rendere tutto perfetto, a volte non se ne accorge nemmeno di come migliora il tutto, come in questo caso". Dopo l'infortunio che aveva costretto il wrestler ad un ritiro, i fan sono stati entusiasti di poterlo vedere di nuovo in azione, come si legge nei commenti al tweet.

La sfida tra i due è culminata in un match di tipo "Last Man Standing", andato in onda durante il WrestleMania 36, l'incontro si è concluso con una vittoria di Edge, dopo un appassionante scontro durato più di 30 minuti. Chiudiamo la notizia segnalandovi questa intervista a The Undertaker sui suoi match preferiti della WWE.