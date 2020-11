WWE, l'ex wrestler Gillberg ha subito un attacco di cuore

L'ex star della WWE, Duane Gill, meglio conosciuto come Goldberg Gillberg, ha subito un attacco di cuore questa settimana. Ad annunciarlo è stato un ex collega della WWE, James Ellsworth, che su Twitter ha pubblicato un video nel quale ha spiegato la situazione per informare i fan di quello che è accaduto a Gillberg.

"Ha avuto un attacco di cuore ieri, ma sta bene, sta andando bene" ha spiegato Ellsworth, trasmettendo un messaggio da parte della moglie di Gill "Duane è appena uscito dalla terapia intensiva, sta andando molto bene, quindi volevo solo farlo sapere prima di tutto. Sta bene e dovrebbe star bene andando avanti".

Gill ha passato due periodi della sua carriera in WWE, il primo come jobber dal 1991 al 1994 per poi tornarvi nel 1998 come membro di The J.O.B. Squad prima di passare al gimmick Gillberg.

Ha lasciato la WWE nel 2000, lavorando sulla scena indy fino allo scorso febbraio.



La notizia ha fatto il giro dei social e molti fan hanno deciso di mandare dei messaggi di sostegno nei confronti del loro idolo, cercando di fargli avere tutto l'affetto possibile in questo periodo complicato.

Gillberg nella WWF ha vinto una sola volta il Light Heavyweight Championship, e il suo regno, durato 448 giorni è attualmente ancora un record imbattuto in quanto periodo più lungo nella storia del titolo.

Lo scorso 28 febbraio Gillberg ha combattuto il suo ultimo match nel corso dell'Adrenaline Wrestling prima del ritiro ufficiale.



