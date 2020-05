WWE, Fabian Aichner nella storia: primo italiano a vincere un titolo dopo Bruno Sammartino

Fabian Aichner ce l'ha fatta: aveva l'opportunità di entrare nella storia del wrestling italiano e non se l'è lasciata sfuggire, vincendo gli NXT Tag Team Championship e diventando il primo italiano a conquistare un titolo WWE dopo il leggendario Bruno Sammartino.

Il wrestler altoatesino (è nato a Falzes nel 1990), in coppia col tedesco Marcel Barthel, ha battuto Matt Riddle e Timothy Thatcher. Il trionfo è arrivato approfittando anche dei dissidi tra i due ormai ex campioni, con il clamoroso abbandono da parte di Thatcher che ha lasciato il compagno in inferiorità numerica, favorendo così la vittoria del duo dell'Imperium.

L'incontro è andato in onda la scorsa notte sulla tv americana, ma sarà disponibile anche in Italia a partire da domani su WWE Network, e sarà trasmesso venerdì sera (ore 21) anche su Sky Sport Arena, con telecronaca in italiano.

L'ultimo italiano detentore di un titolo WWE era stato Bruno Sammartino, che fu campione degli allora WWWF Championship fino al 30 aprile 1977, quando fu sconfitto da Billy Graham. Tre anni dopo il suo ingresso nella WWE, quindi, Fabian Aichner può mettere un prestigioso trofeo in bacheca.

L'italiano si esibisce in coppia con Barthel ormai da due anni, nella fazione Imperium. Mentre presto potremmo vedere lo scontro finale tra Undertaker e AJ Styles, Aichner non ha intenzione di accontentarsi, e il trionfo agli NXT Tag Team Championship costituisce solo un trampolino di lancio, una tappa verso una gloriosa carriera.