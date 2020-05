WWE, i fan entusiasti per la serie su Undertaker: The Last Ride

A giudicare dalle reazioni legate ad Undertaker: The Last Ride sappiamo già per chi faranno il tifo i fan della WWE nella faida tra Undertaker e AJ Styles.

La nuova serie dedicata all'inquietante wrestler è piaciuta a molti, forse proprio perché è stato possibile scorgere anche il lato umano di un personaggio storico come lui. Su Twitter gli spettatori si sono fatti immediatamente sentire, e hanno voluto rendere omaggio a Mark Calaway sottolineando i momenti più emozionanti:

"Wow! È davvero emozionante, no? Davvero un inizio avvincente e coinvolgente per questa serie tanto attesa! Vedere Undertaker come non lo abbiamo mai visto prima, un uomo della sua statura alle prese con una grande insicurezza dopo WrestleMania 30...", dichiara un utente dopo aver visto il primo episodio disponibile.

"The Undertaker: The Last Ride è uno sguardo brutalmente sincero sugli ultimi anni del wrestler sul ring", commenta un altro fan. Forse il post che riassume perfettamente il pensiero comune è: "Tutti gli altri hanno Michael Jordan: The Last Dance. Io ho The Undertaker: The Last Ride. Il Michael Jordan del wrestling".

In effetti sembra essere proprio un periodo fortunato per gli appassionati di documentari sportivi. Come potete leggere dai tweet più in basso, ad aver messo tutti d'accordo in questo caso è stata la volontà di mostrare senza filtri l'impegno e la determinazione di un atleta che ha dato tutto per il suo sport e per restare fedele al suo personaggio. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima su Undertaker The Last Ride.