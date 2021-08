WWE, i fan scioccati da un grande ritorno a SummerSlam

I fan WWE sanno di doversi aspettare sempre di tutto in uno show della compagnia, tanto più in un'occasione come SummerSlam. Ma dopo il clamoroso ritorno di John Cena il mese scorso, davvero in pochi potevano prevedere la presenza nel PPV di un altro grande nome che non si vedeva da un po'...

L'immancabile appuntamento estivo con SummerSlam anche quest'anno ci ha riservato grosse sorprese.

Dopotutto, stiamo parlando di uno dei Big Four, del "più grande party dell'estate". Come poteva deluderci?

Con oltre 40.000 spettatori in presenza all'Allegiant Stadium di Las Vegas (contrariamente al precedente grande PPV, WrestleMania 37, ancora sotto restrizioni dovute al COVID), e John Cena vs. Roman Reigns per il WWE Universal Championship, la serata prometteva grandi cose... Ma è stato il ritorno inaspettato di Brock Lesnar a far impazzire i fan.

È vero che si vociferava da tempo di un ritorno di Lesnar, ma di certo non erano in molti a credere che sarebbe avvenuto davvero così presto, e soprattutto in questa cornice.

Ora sembra proprio che Reigns dovrà fare i conti con altro ex-campione che potrebbe dargli parecchi problemi...

E voi, avete visto SummerSlam 2021? Che ne avete pensato? Vi ha divertito o vi ha deluso? Fateci sapere la vostra nei commenti.