WWE, Fred Savage racconta la commovente amicizia con Andre the Giant

In questi giorni, l'attore Fred Savage ha ricordato e condiviso alcuni dettagli sulla sua amicizia con André the Giant, uno dei wrestler più popolari degli anni Ottanta e il primo a essere introdotto nella Hall of Fame della WWE (allora ancora WWF).

Prima di The Rock e John Cena, infatti, André Roussimoff ebbe anche una carriera cinematografica e il suo ruolo più ricordato è quello ne La Storia Fantastica (The Princess Bride). Sul set, il wrestler conobbe il ragazzino di dieci anni Fred Savage e da quel momento i due svilupparono una grande amicizia, durata fino alla morte di André nel 1993.



Ebbene, Savage ha condiviso su Instagram una foto scattata sul set del film cult diretto da Rob Reiner e in cui possiamo vederlo seduto su una gamba della star del wrestling. "Avevamo già girato il resto del film, quello che mancava erano le parti del ragazzo e suo nonno", ha scritto l'attore. "Era un cast di stelle, ma c'era una sola persona che un superfan decenne della WWF volesse incontrare. Un giorno fece una visita a sorpresa sul set e fu gentile, dolce, affascinante, divertente e rispose a ogni domanda che gli feci. Mi ha spedito gli auguri di Natale ogni anno fino a quando non è scomparso. Era il biglietto che attendevo di più".



