WWE, grave infortunio per Rey Mysterio: cosa accadrà ora?

Durante il Monday Night Raw di stanotte, Ray Mysterio avrebbe dovuto fronteggiarsi con Seth Rollins in una delle tante sfide che avrebbero visti coinvolti anche Dominik Mysterio e Murphy. Purtroppo però, a causa di un grave infortunio subito dal folletto di San Diego ciò non è stato possibile.

Durante il match di coppia vinto dai due atleti di origini messicane a Payback, Rey Mysterio ha subito un grave infortunio al tricipite del braccio, lo stesso riportato tempo addietro da Edge e che lo tiene tutt'oggi lontano dai ring da diversi mesi.

Ora tutto è passato nelle mani di Dominik Mysterio che ha da poco esordito in Summerslam. I risultati non sono stati quelli sperati. Nonostante il caloroso sostegno di tutto il clan familiare, il giovane ragazzo non è riuscito ad avere la meglio contro il Monday Night Messiah che ha chiuso i conti in quattro e quatt'otto. C'era naturalmente da aspettarselo visto il notevole divario tra i due.

Per Rey Mysterio si parla di lunghi tempi di ripresa. Certamente dovrà stare lontano dai ring per almeno un mese ma è probabile che i tempi si dilateranno ulteriormente per favorire pienamente la sua guarigione.

Intanto Roman Reigns è diventato il nuovo Universal Champion sconfiggendo i suoi avversari Bray Wyatt e Braun Strowman. Per i tre ci sono nuovi piani nella WWE che siamo certi terranno incollati tutti i fan del wrestling mentre, Brock Lesnar è per il momento senza contratto. Staremo naturalmente a vedere come si evolveranno le cose intanto, non ci resta che attendere.