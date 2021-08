WWE, guardate lo sfavillante look di Charlotte Flair ispirato a Thanos!

A dimostrazione del fatto che Thanos ha ormai fatto breccia nella cultura pop dopo il suo ruolo in Avengers: Infinity War e Endgame, la wrestler Charlotte Flair si è presentata a SummerSlam 2021 con un look ispirato all'iconico villain del Marvel Cinematic Universe.

Durante l'incontro di questa notte, la Flair ha infatti sfoggiato un vestito che non solo richiamava l'armatura indossata dal Titano Pazzo durante lo scontro finale con i Vendicatori, ma che nella parte superiore richiamava anche i colori e la forma del Guanto dell'Infinito, la temibile arma che Thanos utilizza per sfruttare il potere delle Gemme dell'infinito.

Tra le star più discusse della WWE, The Queen è spesso costretta ad ascoltare i fan mentre intonano il nome delle sue concorrenti durante i match, in particolare quello di Becky Lynch, e in una recente intervista con l'LA Times ha affermato che è normale che si comportino in questo modo: "Considerati i nostri trascorsi, e sono passati due anni da quando è successo tutto e mi ha tradito al SummerSlam, penso che sia normale che i fan lo facciano e non avrebbe senso farlo con qualcun'altra."

Che ne pensate del look della Flair? Ditecelo nei commenti.