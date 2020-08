WWE, è guerra tra Sasha Banks e Bayley, scoprite chi affronterà Asuka al SummerSlam

Quella tra Sonya Deville e Mandy Rose non è la sola rivalità presente nella WWE: anche Sasha Banks e Bayley hanno deciso di darsi battaglia in vista della SummerSlam.

Durante l'evento più seguito dell'estate, Asuka avrà la possibilità di gareggiare sia contro Banks (per il WWE RAW Women's Championship), sia contro Bayley (per il WWE SmackDown Women's Championship), ma chi combatterà per ultima contro di lei sarà ovviamente favorita. Per decidere l'ordine con cui disputare i match di wrestling non c'è niente di meglio di... un bel match di wrestling.

Le due si sono sfidate in un Beat The Clock Challange, grazie alla comparsa di Naomi. Chi avesse sconfitto Naomi nel minor tempo avrebbe portato a casa la vittoria. Anche stavolta le due si sono messe a discutere su chi avrebbe dovuto affrontarla per prima, ma Naomi ha messo a tacere la disputa sul nascere atterrandole entrambe contemporaneamente. Così si fa.

Successivamente è iniziata la vera sfida; Sasha Banks è riuscita a mettere al tappeto Naomi in 3:39 minuti, mentre nel secondo match è stata Naomi a mettere al tappeto Bayley. Per il SummerSlam troveremo quindi Bayley vs Asuka nel primo incontro, e Sasha Banks contro Asuka nel secondo.

Intanto Renee Young ha detto addio alla WWE e Bret Hart ha lodato il grande John Cena.