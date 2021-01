WWE, Hulk Hogan: 'Gli atleti più giovani mi trattano con freddezza'

Uno degli atleti più importanti della WWE è sicuramente Hulk Hogan, che è diventato in poco tempo il volto principale del wrestling. Vi segnaliamo quindi questa sua interessante intervista, in cui rivela come viene accolto dai suoi colleghi più giovani.

Secondo quanto ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti di ESPN, il ritorno di Hulk Hogan non è stato semplice come credeva, in particolare a causa delle reazioni di alcuni suoi colleghi. Ecco cosa ha rivelato: "Sono reazioni molto diverse. Alcuni sono felici di vedermi, altri invece rimangono molto freddi con me, soprattutto i più giovani credono che sono interessato a rubargli la scena. Voglio solo dire, non preoccupatevi, non sono una minaccia, non posso continuare a fare questo lavoro. Ritrovare tutte le leggende sarà molto divertente, certi come Edge e Seth Rollins mi hanno detto che sono il motivo per cui hanno scelto di fare i wrestler".

Continua poi: "I ragazzi nuovi invece... Non penso che sappiano bene chi io sia. L'ho capito dopo aver parlato con Stone Cold Steve Austin, all'inizio non ci conoscevamo molto, ma poi siamo diventati grandi amici, mi ha sorpreso perché mi ha chiamato l'altro giorno, stavamo discutendo di auto o cose del genere e ad un certo punto mi fa, ho guardato su internet l'altro giorno e non potevo credere a quante cose hai fatto nella tua carriera".

