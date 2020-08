WWE, I più grandi momenti di Summerslam targati Randy Orton

Randy Orton è uno dei wrestler più letali della WWE: dopo averlo visto mettere al tappeto Big Show con il suo spietato Punt Kick, è giunto il momento di ripercorrere le tappe che lo hanno portato a farsi valere durante i vari SummerSlam.

2004 - Chris Benoit : dopo un anno dal suo debutto in SummerSlam, Orton si ritrovò ad affrontare Benoit per il World Championship. L'avversario si era già imposto come una delle leggende dello sport, ma lui riuscì a tenergli testa in maniera spettacolare, arrivando ad ottenere la vittoria e a passare alla storia come il più giovane campione della WWE ad ottenere il titolo (24 anni).

2007 - John Cena : nel bel mezzo di uno dei periodi più interessanti del wrestling, i due si facevano strada alle prese con i vari Triple H, Shawn Michaels e Undertaker, fino ad arrivare ad incontrarsi per la SummerSlam del 2007. L'incontro fu particolarmente entusiasmante, e anche se vinse Cena il pubblico rimase ad applaudire i campioni per più di 20 minuti.

2013 - Daniel Bryan vs John Cena : il match fu vinto da Bryan, ma con un colpo di scena a sorpresa, Orton uscì dal backstage con la valigetta di Money in The Bank e sconfisse il povero vincitore in appena nove secondi , mettendo fine al suo regno da campione ancor prima che iniziasse.

2014 - Roman Reigns: dopo la rottura dei The Shield, il lottatore si mise in proprio e dovette affrontare Orton. Uno scontro tra novità e tradizione che non mancò di appassionare il pubblico.

Orton ha una storia di successi alle spalle per quanto riguarda la SummerSlam, per cui è probabile che mirerà al tutto per tutto anche per l'edizione 2020, che si terrà il 23 agosto. Qui dovrà affrontare Drew McIntyre, e di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

