WWE: L'incontro tra Drew McIntyre e Seth Rollins sfocia in una rissa

Oltre all'aggressione dell'atleta WWE Finn Balor, la situazione si è aggravata anche per quanto riguarda la prossima sfida tra Drew McIntyre e Seth Rollins, in particolare durante la firma del contratto tra i due.

Nell'ultima puntata di "Monday Night Raw", i fan del wrestling hanno potuto assistere ad un momento di tensione tra Drew e Seth, i due infatti sono saliti sul ring per firmare il contratto della loro prossima sfida, che andrà in onda durante l'evento denominato "Money in the Bank". Mentre McIntyre era impegnato a leggere il documento, Rollins ha deciso di registrare un promo, avvisando la WWE che serve un campione come lui, invece del suo sfidante. McIntyre non ha perso tempo, attaccando il suo avversario e sbattendo la sua faccia sulla scrivania posta tra i due.

Mentre Drew si preparava a colpire ancora Seth Rollins, è arrivato sul ring Murphy, cercando di aiutare Rollins ad attaccare il loro avversario. Il suo intervento non ha avuto l'impatto sperato, infatti Seth ha usato Murphy come scudo umano, prima di scappare dal ring e dirigersi verso il backstage. L'incontro tra i due è ormai inevitabile.

Nell'attesa vi segnaliamo la nostra intervista esclusiva al wrestler della WWE Adam Cole, recente campione della sfida NXT.