WWE: infortunio all'occhio per Rey Mysterio, ecco gli ultimi aggiornamenti

WWE ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Rey Mysterio a seguito dell'ultimo Monday Night Raw. Nel match Mysterio è stato vittima di un attacco da parte di Seth Rollins, che gli ha procurato una ferita all'occhio. Gli allenatori hanno rimosso la maschera di Mysterio per poterlo aiutare, mentre Rollins si scusava.

"Lo stato delle lesioni di Rey Mysterio è ancora considerato critico. I medici non possono valutare correttamente il danno alla sua retina fino a quando il gonfiore non si attenua, poiché Rey è attualmente a rischio infezione. Mysterio ha subito una lesione all'occhio quando Seth Rollins l'ha impattato contro lo spigolo dei gradoni d'acciaio a bordo ring" ha dichiarato in una nota WWE.



Pare tuttavia che si tratti unicamente di una lesione ai fini della trama, visto che Rey Mysterio ha di recente firmato un accordo con WWE. Il wrestler doveva partecipare ad un match di Wrestlemania 36 ma era assente dallo show per aver trascorso del tempo in quarantena a causa del manifestarsi di sintomi riconducibili al Coronavirus.

Tempo fa Rey Mysterio aveva parlato della possibilità di ritirarsi:"Salgo sempre sul ring pensando 'devo dimostrare che posso ancora andare avanti'. Ricevo molti feedback del tipo 'Rey, non devi dimostrare più niente', 'Il tuo nome è già... hai lasciato il segno'. Ma per me, quando sento di non aver più nulla da dimostrare, è allora che sento il bisogno di fare un passo indietro. Per me è ancora eccitante ed emozionante".

Nella WWE, Fabian Aichner è entrato nella storia di recente, diventando il primo italiano a vincere un titolo dopo Bruno Sammartino. Ieri Steve Austin ha zittito chi critica la sua mascherina in epoca di Coronavirus.