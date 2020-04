WWE, l'italiano Fabian Aichner affronterà Finn Bálor a NXT

Questa notte, durante il nuovo episodio di NXT, il wrestler italiano Fabian Aichner combatterà uno dei match più importanti della sua carriera. L'altoatesino, infatti, sarà impegnato contro Finn Bálor , il primo Universal Champion della storia della WWE, tornato di recente nello show giallonero.

Oltre a essere disponibile sul WWE Network, l'incontro verrà trasmesso con il commento in italiano su Sky Sport Arena venerdì sera alle 20.

L'irlandese Bálor, che in passato è stato anche NXT Champion, è impegnato in una faida con WALTER, attuale NXT UK Champion e leader dell’Imperium, stable di cui fanno parte Alexander Wolfe, Marcel Barthel e proprio il nostro Fabian Aichner.

Aichner, in WWE dal 2017, è il primo italiano dopo il leggendario Bruno Sammartino a far parte stabilmente della World Wrestling Entertainment. La Superstar nata a Falzes (Alto Adige) è uno dei nomi di punta di NXT e NXT UK e si è già fatto notare nel Main Roster durante lo scorso autunno, quando il roster giallo ha partecipato alla competizione fra brand, insieme a Raw e SmackDown. Ora la sfida con The Prince, ex Intercontinental Champion e fra le Superstar più affermate in WWE. Riuscirà Aichner ad avere la meglio in una prova così impegnativa?



Durante la puntata, verranno trasmessi anche i primi due incontri del torneo per decretare un NXT Cruiserweight Champion ad interim. Nelle ultime ore, invece, The Undertaker ha rivelato i suoi quattro march preferiti.