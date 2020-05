WWE, l'italiano Fabian Aichner può vincere titoli di coppia NXT: sarebbe storico

Per Fabian Aichner, primo wrestler italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino, può essere una settimana storica. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, andrà alla conquista degli NXT Tag Team Championship, in coppia con il tedesco Marcel Barthel, sfidando i BroserWeights (Matt Riddle e Timothy Thatcher).

Per Aichner sarebbe il primo titolo in carriera in WWE. Il duo dell'Imperium è già da diverse settimane ai ferri corti con gli attuali campioni in carica. Il match sarà trasmesso in diretta sulla tv americana, e in Italia si potrà vedere a partire da venerdì sul WWE Network. Venerdì sera alle 21, inoltre, l'incontro sarà trasmesso anche da Sky Sport Arena, con telecronaca in italiano.

Fabian Aichner, nato nel 1990 a Falzes in Alto Adige, ha già debuttato nel main Roster a Raw e a SmackDown nello scorso autunno, ed è considerato uno dei principali wrestler di NXT, dove ha debuttato nel 2017, e NXT UK, che lo ha visto esordire il 5 dicembre 2018.

Oltre alla sfida che vede coinvolto l'italiano, gli appassionati attendono l'incontro tra Randy Orton e Edge, previsto per il prossimo 14 giugno. La notizia del giorno, inoltre, è che un altro lottatore leggendario, Steven "Sting" Borden, potrebbe passare alla All Elite Wrestling.