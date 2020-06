WWE, anche Jamie Noble positivo al Coronavirus: il wrestling tornerà in quarantena?

Continuano i contagi in casa WWE e tra i nuovi positivi al Coronavirus anche il wrestler Jamie Noble, le cui condizioni non sono gravi, ma sicuramente accendono una nuova lampadina rossa all'interno dei ring professionistici.

La comunicazione è arrivata direttamente dal profilo Instagram dell'atleta, che poche ore fa ha scritto:"Non ci resta che aspettare che passi questo mese, il Covid-19 è entrato in casa nostra. Ogni preghiera per me e per la mia famiglia sarà molto apprezzata!

Noble è solo l'ultimo dei professionisti WWE che ha contratto il virus nelle ultime settimane: insieme a lui anche Renee Young, Kayla Braxton e Adam Pearce a riprova che le rischiose condizioni sanitarie in cui lavorano lottatori e tecnici hanno bisogno di essere riviste solo qualche giorno fa si è anche iniziato a parlare di sospensione dele registrazioni WWE.

L'impossibilità a mantenere la necessaria distanza di sicurezza e i ritmi serrati degli incontri stanno facendo pericolosamente salire il numero dei wrestler colpiti, cosa che potrebbe risolversi in ben più di una limitazione temporanea del circuito professionistico.

Intanto la WWE continua la sua traforazione, fortunatamente in modo totalmente differente: The Undertaker ha annunciato il suo ritiro definitivo e per ricordare la sua lunga carriera ci sarà uno speciale omaggio durante il prossimo appuntamento con Smackdown.