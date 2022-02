WWE, Jeff Hardy dopo il licenziamento conferma:'Me ne vado in AEW'

AEW (All Elite Wrestling) non ha ancora ufficializzato nulla ma pare che una vecchia conoscenza della WWE, Jeff Hardy, sia in procinto di approdare alla federazione di wrestling con sede a Jacksonville. A confermarlo è stato lo stesso Hardy nel corso di un'intervista nel backstage con Jared Myers.

"Vado all'AEW" ha confessato Hardy, dichiarando di essere entusiasta e al tempo stesso nervoso all'idea.

Non è ancora stato definito il momento esatto in cui tutto ciò accadrà, tanto che l'annuncio in pompa magna di Tony Khan non dovrebbe riguardare new entry in AEW e nello specifico Jeff Hardy.



La sua tormentata relazione con la WWE - avete già recuperato il film interattivo su Undertaker? - si è conclusa per l'ennesima volta a fine 2021, quando il wrestler ha rifiutato l'offerta di WWE di andare in riabilitazione in seguito alle speculazioni sul suo passato tra alcol e droghe. WWE si sarebbe accollata tutte le spese ma Hardy ha risposto negativamente e la federazione ha deciso di licenziarlo.

La sua ultima apparizione risale al 4 dicembre, quando partecipò ad un'house show e uscì claudicante dal match e sostituito da Rey Mysterio.

Hardy venne rispedito a casa in vista del negativo epilogo di un rapporto che già in passato aveva conosciuto diverse problematiche.



Nel frattempo a Raw Logan Paul è tornato al fianco di The Miz per affrontare proprio Rey Mysterio pochi giorni fa.