WWE, Jeff Hardy ubriaco investe un altro wrestler nella nuova puntata di Smackdown!

Se alcuni mostri sacri del wrestling come Rey Misterio si ritirano, la WWE non ha alcuna intenzione di tirare i remi in barca e rinunciare alla spettacolarità che da sempre la contraddistingue, ed è tornata a stupire con il nuovo episodio di SmackDown!

Nella sequenza iniziale abbiamo potuto assistere ad una sorta di notiziario che ci informava di un evento spiacevole appena accaduto: le immagini ci mostravano Elias disteso per strada con un collare medico, circondato da dei soccorritori. La scena era chiaramente quella di un incidente d'auto, ma il conducente che aveva provocato il fattaccio se l'era data a gambe. Solo in un secondo momento abbiamo scoperto che l'auto, all'interno della quale erano presenti superalcolici, era stata noleggiata a nome di Jeff Hardy: il wrestler è stato trovato dalla polizia poco distante, completamente ubriaco. A quel punto non hanno potuto fare altro che arrestarlo.

Un avvio di puntata decisamente inusuale, ma ovviamente si tratta di una messinscena che riprende la teatralità del wrestling, portandola probabilmente a dei nuovi livelli. Purtroppo il tutto è ispirato al vero, visto che Hardy è stato realmente protagonista di vari incidenti legati al suo abuso di alcol. Aveva però dichiarato di essersi lasciato il vizio alle spalle, ed è probabile che nella nuova storyline scritta per il suo personaggio risulti in realtà innocente e che qualcuno abbia cercato di incastrarlo.

La verità la scopriremo soltanto sul ring, a suon di cazzotti e mosse finali, come successo con lo spettacolare debutto di due ex campioni WWE a Dynamite.