WWE, Jeff Hardy: le ultime novità sul futuro del wrestler

Jeff Hardy è un wrestler con una storia difficile. Arrestato qualche tempo fa in seguito a un evento spiacevole, lo scorso annoHardy ha raccontato di quel triste periodo e della riabilitazione. Oggi arrivano alcune notizie circa il suo status.

Il periodo non positivo per lui dura ormai da un po' di tempo. Assente dalle scene, è ritornato a Main Event, e si è poi ritrovato di fronte alle altre Superstar nella rincorsa al titolo 24/7. Arrivati a questo punto sembra che la WWE non creda più in lui, o almeno così sostiene il sito che riporta tutte le ultime notizie sul wrestling, Ring Side news. Proprio la sua recente apparizione nel corso dell'ultima puntata di Raw ha dato un segnale davvero significativo. Hardy è infatti comparso nel segmento per il titolo 24/7, ma la sua presenza non è stata particolarmente apprezzabile, ed è stata commentata in modo molto negativo dai fan sui social.

Restano in ogni caso speranze circa il futuro di Jeff Hardy. Potrebbe trattarsi semplicemente un lungo periodo negativo, non sarebbe il primo a cui questo accade. Tuttavia le prossime settimane sembra che saranno decisive per determinare l'avvenire del wrestler. I fan, ovviamente, si augurano di sentire buone notizie.