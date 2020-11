WWE, Joe Biden nuovo Presidente degli Stati Uiti: le reazioni dei wrestler

Anche Sami Zayn non ci va leggero, e impiega due tweet per mostrarci tutto il suo "affetto" per Trump: "Una ragione irrisoria per cui non sopporto Trump è che mi ha rubato la gimmick dell'heel codardo e delirante. Non sto scherzando. Così tanto dell'arroganza, della paranoia, del vittimismo e del negare l'evidenza presente nel linguaggio dei lottatori heel è adesso attribuito a lui, e la cosa mi scoccia da matti". E ancora "Non lasciare che la porta [quando vai via] colpisca il tuo didietro".

And I beat @Goldberg at Fastlane in 2017 to keep my Universal Title. https://t.co/1Ebp5FLBrx — Kevin (@FightOwensFight) November 7, 2020

A few quick thoughts about this historic election.



Thanks to @DaveBautista & @RealKevinNash for encouraging me to voice my opinion.



Let’s begin the process of healing this great country.#Election2020 pic.twitter.com/e7oG9Jt3D8 — Mick Foley (@RealMickFoley) November 7, 2020

One petty reason I dislike Trump is that he has infringed on my gimmick of being a delusional, cowardly heel.

Not even joking. So much of the arrogance, paranoia, victimhood & denial that has long been the language of the heel wrestler is now attributed to him & it pisses me off. — Sami Zayn (@SamiZayn) November 7, 2020

Georgia slowly goes Blue. Pennsylvania will been Bidens by drive home. Fantastic week in America. Life is seeming normal again. Proud to be an American — Kevin Nash (@RealKevinNash) November 6, 2020

Thank you to all my brothers and sisters who stood up and spoke out against lies, hate and division for 4 exhausting years to fight for decency. I’ll see you in Georgia. 🇺🇸❤️🙏🏼✌🏽 pic.twitter.com/soonQpP9FE — Super Duper Fly (@DaveBautista) November 7, 2020

Don’t let the door hit your ass — Sami Zayn (@SamiZayn) November 7, 2020