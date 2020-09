WWE: John Cena ama gli insulti del pubblico: 'L'energia negativa mi dà la carica'

Prima di inseguire il successo cinematografico in film come Fast and Furious e Suicide Squad, John Cena si è imposto come uno dei wrestler più iconici della WWE, anche se in certe occasioni il pubblico non è stato esattamente dalla sua parte.

In un episodio di WWE Untold Cena ha avuto modo di ripercorrere la faida del 2006 con Edge, durante la quale i fan non hanno risparmiato al lottatore insulti, cori e cartelloni con su scritto "John Cena fa schifo". Una situazione che metterebbe in crisi la maggior parte degli sportivi, ma non lui.

"Tutte le volte che mi vedi uscire, è come se fossi stato sparato fuori da un cannone. È così perché mi sento pronto a combattere, ed è così sia se mi stai dicendo che faccio schifo, sia se mi stai dicendo che sono un grande. È il mio modo di costringerti a fare rumore, perché in quanto performer tutto ciò mi fa sentire al settimo cielo. Mi basta che ci sia una reazione che possa sentire".

Entrando più nello specifico ha poi rivelato: "Adoro quando un gruppo di persone ha così tanta energia negativa e me la indirizza contro in maniera così viscerale. Mi carica, ma amo anche quando l'energia è travolgente in modo positivo... ti tira su. È tutto meraviglioso, ca**o".

L'esplosività di John Cena è ciò che lo ha reso famoso, del resto. Le sue entrate spettacolari accompagnate dall'iconica musica a tema non hanno mai mancato di scuotere il pubblico, nel bene e nel male. Purtroppo ci sono brutte notizie per gli amanti del wrestling, dato che la WWE ha licenziato 60 dipendenti e Kurt Angle ha deciso di abbandonare l'azienda.