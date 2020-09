WWE, John Cena e Edge: pareri opposti sulla celebre Spinner Belt

C'è chi la ama, e chi la odia: stiamo parlando della celebre Spinner Belt, la versione del titolo WWE resa celebre da John Cena. E mentre Cena rientra sicuramente tra i primi, Edge è un fiero fautore del secondo gruppo.

In uno degli ultimi episodi di WWE Untold, due delle superstar più celebri della World Wrestling Entertainment, John Cena e Edge, hanno discusso di un "pezzo di storia" che condividono entrambi dai tempi dei loro primi stunt da campioni WWE: la Spinner Belt.

Introdotta da John Cena dopo la sua vittoria a WrestleMania 21 contro JBL, la "cintura rotante" è stata indossata anche da Adam Copeland a.k.a. Edge, dopo che questi conquistò il titolo proprio contro il rapper di Boston. Solo che mentre il primo partecipò con entusiasmo e meticolosa attenzione all'ideazione del design, rimanendo piuttosto soddisfatto del suo lavoro, il secondo... Beh, non proprio.

"Sono stato coinvolto in ampia misura nella realizzazione del design, ed è qualcosa che ho fatto con grande meticolosità" ha affermato l'attore di The Suicide Squad e Fast and Furious 9 "[Ho deciso] dove dovessero andare i diamanti, la loro taglia, la forma del disco rotante, la dimensione delle gemme colorate all'interno del disco e dove dovessero essere collocate, i differenti metalli, la parte in pelle... Mi ha davvero interessato il procedimento".

Peccato che il futuro possessore del titolo disprezzasse del tutto il design... "Odiavo le spinner belt, le disprezzavo proprio" ribadisce Copeland "Quando mi dissero che avremmo avuto una versione Rated-R [Rated-R Superstar era uno dei nickname dell'atleta], ero davvero entusiasta. Non vedevo l'ora. Sono andato a casa e ho realizzato una cintura bellissima. Era davvero bada**. Poi vado a lavoro e mi dicono 'Oh, no, intendevamo solo che avremmo inserito il tuo logo nella Spinner Belt'".

La risposta dell'atleta non tardò ad arrivare: "'Questo è tutto? Perché Edge non è il tipo da Spinner Belt'. Per me, questo era l'unico titolo intoccabile, e doveva sembrare un titolo vero e proprio, non una di quelle decorazioni per i cerchioni dell'auto".

Ad ogni modo, poi, Edge si dovette rassegnare, perché la versione Rated-R della Spinner Belt fece la sua comparsa in WWE (ed è ancora disponibile per l'acquisto sul WWE Shop).