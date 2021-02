WWE: John Cena furioso per la scelta di far vincere The Rock nel Wrestlemania 28

Dopo avervi segnalato le ultime novità riguardo il roster della WWE, ecco un'interessante intervista a Mike Chioda, arbitro del Wrestlemania 28, evento durante il quale gli appassionati hanno visto il match tra The Rock e John Cena.

L'ex arbitro è stato intervistato dai conduttori del programma intitolato "Monday Mailbag", in cui ha discusso della relazione tra i due atleti e in particolare sui retroscena riguardo l'esito della loro sfida, che non è stato accettato da John Cena. Ecco il suo commento: "Stavano programmando questo match e The Rock voleva che facessi io da arbitro, mentre John Cena era meno a suo agio. Bisogna considerare che Cena era il campione da ormai dieci anni credo, e si impegnava molto, poi arriva The Rock, dopo diversi anni passati ad Hollywood, e deve cedere il suo ruolo a lui?".

Continua poi: "Entrambi guadagnavano molto, ecco perché non pensavano, ok guadagnerò tanti soldi, farò solo il mio lavoro. A quel punto diventa una questione di orgoglio ed ego, i soldi non erano importanti. John Cena pensava che, avendo supportato la WWE per più di 10 anni, che sarebbe dovuto risultare lui vincitore, ma è successo l'opposto. Sono sicuro che era furioso con Vince".

Siamo sicuri che questa intervista sarà molto interessante per tutti i fan di John Cena e di The Rock, per finire vi segnaliamo l'esito dell'elimination chamber della WWE.