WWE, John Cena pensa che il Raw Underground sia una grande opportunità: ecco perchè

Il Raw Undeground si basa su incontri di wrestling senza schemi, come tipico di ambiente che appunto possibile definire “underground”. Il mondo della WWE è ancora molto dibattuto su queato genere, alcuni lo amano, altri lo odiano. John Cena dal canto su pensa che tutto questo possa essere una grande opportunità per i wrestler.

Questo nuovo concept, presentato da Shane McMahon, incassa dunque un altro parere positivo di grande livello dopo le parole di CM Punk. Il leader della Cenation intervistato da NewsWeek ha infatti detto:

"RAW Underground è una grande opportunità, una vera e propria rinascita per questo mondo che potrebbe portare ad un importante cambiamento. Essendo una novità, ha bisogno di un po' di tempo prima che tutti la accettino. Che si tratti o meno di un piano di riserva adottato all'ultimo minuto per via di problemi creativi da parte dei piani alti, mi auguro comunque che gli atleti possano sfruttare questa novità per potersi poi affermare al meglio in questo mondo".

Cena che torna a parlare dopo la sua iniziativa contro le fake news, ha poi aggiunto: "Un grande esempio che tutti ammiriamo di questo genere di situazioni è Steve Austin. A Steve Austin è stata data l’opportunità di rendere famoso il personaggio di Stone Cold. Visto l’enorme successo, questa cosa è stata proposta con altri nomi. È così che abbiamo avuto uno dei più grandi atleti della WWE, se non il più grande atleta di sempre".

E mentre The Rock ha accettato la sfida di Daniel Bryan, il campione, che ha vinto sedici volte il titolo di World Champion appare dunque fiducioso verso questo nuovo progetto: "Per me dunque RAW Underground è un'immensa occasione. Ad ogni novità, le Superstar si fanno avanti e fanno del loro meglio per affermarsi o riaffermarsi".

