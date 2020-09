WWE, John Cena rassicura i fan: 'La mia carriera nel wrestling non è finita!'

Dopo il debutto nel ruolo di Peacemaker in The Suicide Squad, John Cena interpreterà il personaggio anche in una serie a lui dedicata, e sembra già proiettato verso la nuova avventura. Le sue apparizioni nel circuito WWE, invece, si sono fatte sempre più rare, ma il 16 volte campione del mondo non ha ancora intenzione di abbandonare il ring.

Lo ha ribadito lo stesso John Cena martedì sera, quando è stato ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon. "Ho un pubblico molto giovane nella WWE" ha detto, presentando il suo nuovo libro per bambini Elbow Grease: Fast Friends. "Molti ragazzini e famiglie. E poiché la mia carriera sul ring non è tanto attiva, anche se non è conclusa, volevo continuare a lanciare messaggi agli spettatori più giovani."

La star della WWE, quindi, riconosce di non essere più molto presente nel mondo del wrestling, ma nelle sue parole si può leggere anche una impennata d'orgoglio. L'ultima apparizione di John Cena risale a WrestleMania 36, quando nel Firefly Fun House Match ha rivissuto i grandi fallimenti della sua carriera.

"Ho avuto molte esperienze e molte storie in WWE" ha raccontato recentemente a Sports Illustrated ricordando quell'esperienza. "Molte di queste hanno abbracciato il conflitto, la lotta tra il Bene e il Male. Per i telespettatori era la prima volta che vedevano una rappresentazione cinematografica di tutto questo, ma non è stata la prima volta che abbiamo visto una versione combattuta di John Cena."

Per altri approfondimenti sul wrestler, rimandiamo ai prossimi ruoli al cinema di John Cena.