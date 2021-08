WWE, John Cena realista: 'Se continuano a puntare su di me futuro sarà poco solido'

Tutti vorremmo che i nostri idoli non invecchiassero mai: il tempo però passa per tutti e, ad un certo punto, i primi a dover accettare di dover sottostare al ticchettio delle lancette sono proprio i diretti interessati. John Cena, ad esempio, è stato molto chiaro circa il suo futuro in WWE.

Dopo il suo clamoroso ritorno sul ring della WWE, la star attualmente in sala con The Suicide Squad si è infatti detta piuttosto dubbiosa per quanto riguarda il fatto che il franchise possa continuare a puntare su di lui, vista una carta d'identità ormai sempre più pesante.

"Ragazzi, vorrei che esistesse una sorta di fontana della giovinezza, così da poter continuare a contribuire a tempo pieno. Ma più a lungo continueranno a puntare sul mio invecchiamento, meno solido sarà il futuro della WWE" sono state le sincere parole del wrestler ormai sempre più lanciato verso una soddisfacente carriera nel mondo di Hollywood.

Meglio mettersi l'anima in pace, dunque: prima o dopo il tempo dell'addio definitivo arriverà anche per un campiona amatissimo come il nostro John, e il primo a esserne consapevole sembra proprio il diretto interessato. A proposito di vecchie glorie, intanto: negli ultimi giorni anche The Rock si è detto pronto a tornare sul ring.