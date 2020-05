WWE, John Cena ricorda lo scontro con Undertaker in WrestleMania 34: 'Quanta energia'

L'ultimo episodio di Undertaker: The Last Ride andato in onda ha coperto il lasso di tempo dalla sconfitta contro Roman Reigns di WrestleMania 33 all'entusiasmante scontro con John Cena in WrestleMania 34, con anche la partecipazione nel documentario della superstar WWE.

"Penso che sapere il risultato che vuoi ottenere in merito alla narrazione sia la cosa più importante" ha raccontato Cena, che al tempo aveva tentato di provocare Undertaker senza però ottenere alcuna risposta, prima di subire una pesante sconfitta in meno di 3 minuti. "E con questa storia, c'era bisogno di portare indietro Undertaker. Mi vengono i brividi solo a pensarci, perché c'era davvero molto energia, si sentiva l'attesa. Tutti volevano vederlo."

Sebbene dalla TV sembrasse che il wrestler avesse deciso di partecipare al match solo all'ultimo momento, in realtà Mark 'The Undertaker' Calaway aveva considerato questa possibilità fin dall'incontro con Reigns avvenuto a gennaio 2018. "È stato bello. Egoisticamente, sarei voluto apparire un po' di più. Ma è andata come è andata. È dolceamaro, non è ciò per cui mi sono allenato. Ma non vendiamo tempo, vendiamo intrattenimento. Perciò spero che sia andata bene" aveva dichiarato Undertaker.

Per altri approfondimenti sulla docuserie, qui trovate le nostre prime impressioni su Undertaker: The Last Ride e i nuovi dettagli sul contratto di Undertaker.