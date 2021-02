WWE, John Cena rivela i nomi delle star più importanti del wrestling

Si torna a parlare del famoso atleta della WWE: questa volta John Cena ha discusso con i giornalisti i nomi dei wrestler che secondo lui saranno le future star del famoso sport. Scopriamo quali atleti sono stati nominati.

Ad aprile dell'anno scorso, John Cena aveva dichiarato a Corey Graves di non sapere chi della nuova generazione di wrestler sarebbe potuto diventare il volto della WWE. Nei giorni scorsi invece, il famoso atleta ha discusso di nuovo della questione con i giornalisti di Forbes, dichiarando di essersi sbagliato e elencando chi secondo lui potrebbe diventare una star: "Forbes ha scritto un articolo nel 2020 in cui affermavo che nel wrestling di adesso mancava una stella di prim'ordine. Eccoci qui, un anno dopo e devo ammettere di essermi sbagliato. Sarà perché ero troppo nell'ambiente? È probabile, avendo vissuto la stessa esperienza, avrei dovuto capire che l'azienda è in una fase di transizione. Ci vuole del tempo, qualcosa come tre anni e mezzo, per far nascere un certo talento, per me è stato così".

Ecco quindi i nomi degli atleti più importanti secondo John Cena: "Adesso abbiamo Drew McIntyre, Roman Reigns e Sasha Banks che possono avere quel ruolo".

Nelle scorse ore inoltre, è stato annunciato che Rey Mysterio ha firmato un nuovo contratto con la WWE.