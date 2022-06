WWE, John Cena potrebbe tornare sul ring: ecco l'avversario

Ormai è passato un anno da quando John Cena è tornato sul ring nel match del SummerSlam nel 2021, dove ha perso contro Roman Reigns. Adesso Theory tira fuori l'idea di un confronto fra lui e il celebre wrestler nell'edizione del SummerSlam di quest'anno.

In primis bisognerebbe però capire quanto sarebbe fattibile per John Cena, impegnato a Hollywood con diversi progetti, dove tra i più rilevanti ci sarebbe la seconda stagione dello show DC di HBO Max Peacemaker.

Come molti sapranno Theory è stato etichettato come il prossimo John Cena internamente alla WWE, una cosa che mette grande pressione sul wrestler. Dunque in molti sarebbero curiosi di vedere un confronto fra lui e Cena, che ha precedentemente ammesso che la giovane superstar ha bisogno di lavorare sul suo atteggiamento. Bisogna anche dire però che la leggenda ha definito Theory il suo attuale wrestler preferito della WWE.

A proporre lo scontro è stato lo stesso Theory sul suo Instagram, mentre Cena ha parlato del giovane avversario in una sessione di domande su Tik Tok. Per molti potrebbe dunque trattarsi di nulla, ma bisogna ricordare che McMahon odia quando si parla online di partite a cui la WWE non può dare seguito. Dunque non ci resta che attendere: uno scontro tra Theory e Cena sarebbe una svolta incredibile per il SummerSlam di quest'anno.