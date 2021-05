WWE, John Cena tornerà per i Live Events di luglio?

John Cena non è più apparso su un ring da Wrestlemania 36, scegliendo di dedicarsi soprattutto alla sua carriera di attore. Molte sono le sue produzioni in uscita e tra queste spicca soprattutto Peacemaker, la serie HBO Max di James Gunn. Ma a quanto pare, nei prossimi mesi potremmo rivedere il wrestler all'opera.

Rumor sempre più insistenti vogliono infatti che John Cena possa presenziare ai prossimi Live Events di luglio e a quanto pare, il suo ritorno sul ring, coinciderebbe con il ritorno del pubblico pagante. Insomma, gli sponsor verrebbero puntare tutto su un nome di grande spessore per permettere dunque alle persone di ritornare agli show dal vivo con maggiore entusiasmo. La puntata di Smackdown del 16 luglio si svolgerà nella città di Houston, in Texas e la WWE vorrebbe organizzare un grandissimo spettacolo.

Naturalmente, per ora, John Cena non ha nè confermato nè smentito la notizia ma per molti suoi fan sembra improbabile che l'attore voglia concludere la sua esperienza nella WWE senza un degno match di addio. Addirittura qualche tempo fa, si era parlato di un possibile incontro con Karrion Kross. Il 16 volte campione del mondo sarebbe ben felice di concedere un ultimo incontro con il wrestler di origini messicane. Staremo a vedere come andranno le cose. Voi cosa ne pensate? Naturalmente, diteci la vostra nei commenti.